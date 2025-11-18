La Parrocchia di Roccabruna: da VIROCADRO tutte le novità del nuovo anno pastorale

A partire dal mese di settembre, la comunità di Roccabruna ha vissuto settimane di intensa emozione. Dopo il saluto a Don Marco, la Parrocchia ha accolto il suo nuovo parroco: Don Giovanni Banchio, per tutti Gion, insediatosi ufficialmente il 4 ottobre.



Il suo arrivo ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo, che preannuncia una maggiore unità tra le tre comunità parrocchiali roccabrunesi, nonché con le altre parrocchie della zona di cui è anche parroco (Villar San Costanzo, Cartignano e Dronero).



Soltanto una settimana dopo l'ingresso di Don Gion, l'atmosfera si è fatta gioiosa e vibrante grazie al concerto del Coro Diocesano J4JOY. L'evento non solo ha riempito la chiesa e i cuori dei presenti con la sua musica coinvolgente, ma è stato anche l'occasione per salutare e accogliere Don Andrea, nuovo collaboratore parrocchiale della Fraternità. Ed è proprio in quell’occasione che Don Gion, in quell’occasione ha delineato un cammino per le comunità sempre più basato su una visione di fraternità.





A dare sostegno e a sigillare l’inizio di questa nuova avventura è stato presentato ufficialmente il nome e il logo della Fraternità della Bassa Valle Maira: d’ora in poi si chiamerà VIROCADRO.



Si tratta di un acronimo scherzoso, composto dalle prime lettere delle comunità coinvolte (Villar San Costanzo, Roccabruna, Cartignano e Dronero), che racchiude un intento profondo: "Faremo girare (viro) il quadrato (cadro)", simbolo di una Chiesa dinamica, in movimento e non chiusa, orientata a un clima di collaborazione sempre maggiore.





Il logo della Fraternità racchiude uno scenario montano, richiamando la splendida Bassa Valle Maira. Al centro, una grande Croce si erge maestosa tra le cime, rappresenta inequivocabile la fede che guida la comunità. La Croce poggia su un libro aperto, la Sacra Scrittura, fonte e fondamento del cammino spirituale, mentre ai lati si stagliano le sagome stilizzate dei campanili delle otto chiese parrocchiali che compongono la Fraternità.





Con l'inizio del nuovo anno pastorale, ripartono a pieno ritmo anche le attività dedicate ai più giovani, con alcune importanti novità organizzative volte a favorire la partecipazione. I ragazzi hanno ripreso il cammino “Passo dopo Passo” nei consueti appuntamenti del martedì e venerdì, mentre invece le attività di Oratorio si spostano dal sabato al venerdì pomeriggio, offrendo ai ragazzi un momento settimanale di gioco, aggregazione e formazione. Inoltre, gli oratori della Fraternità hanno lanciato un bellissimo Progetto di Oratori di Fraternità: una volta al mese, tutti i ragazzi di VIROCADRO si riuniranno in uno degli oratori del territorio per una giornata di festa e condivisione.





Il primo di questi appuntamenti si è tenuto proprio sabato pomeriggio, 15 novembre, nell’oratorio parrocchiale della frazione Morra di Villar San Costanzo e ha riscosso un grandissimo successo. Il prossimo appuntamento sarà il 20 dicembre.



L'aria che si respira è quella di un nuovo e promettente slancio, con la comunità roccabrunese (e l'intera Bassa Valle Maira) pronta a camminare unita sotto la guida del nuovo parroco e il segno della neonata Fraternità VIROCADRO.