Le Kessler scoperte dall’albese Guido Sacerdote: "Le invitammo alla serata in suo onore, si rammaricarono di non poterci essere"

C’è un posto per Alba e per uno dei suoi figli illustri nei ritratti che, sulle pagine dei quotidiani di oggi, rievocano le tappe della lunga epopea artistica e televisiva delle gemelle Ellen e Alice Kessler, risalite agli onori delle cronache per la loro decisione di ricorrere al suicidio assistito all’età di 89 anni e di farlo insieme.

Era stato infatti il produttore televisivo albese Guido Sacerdote, oltre sessant’anni fa, a scoprire il talento delle due attrici, cantanti e ballerine originarie di Nerchau, nello stato tedesco della Sassonia, dove erano nate il 20 agosto 1936.

Correva il 1961 e le due sorelle si esibivano al Lido di Parigi – ha ricordato oggi il critico Aldo Grasso dalle colonne del "Corriere della Sera" -, quando Sacerdote, colpito dal loro talento, propose loro di trasferirsi nel nostro Paese per lavorare alle trasmissioni serali di una Rai allora impegnata a muovere i primi passi.

Una circostanza, questa, ben ricordata nel corso della serata con la quale l’Associazione Culturale "Giulio Parusso" ne ripercorse la figura il 15 settembre dello scorso anno. Eloquente sin dal titolo – "Guido Sacerdote, dalla Langa a Cinecittà, dalla Bela Trifolera alle gemelle Kessler" – l’incontro tenuto al Teatro Sociale vide diversi esperti (leggi qui) richiamare la vicenda dell’uomo nato nella capitale delle Langhe il 19 ottobre 1920 e morto il 2 novembre 1988 a Roma. Nella capitale Sacerdote si era trasferito, una volta venduta la farmacia di famiglia ai piedi delle cento torri (l’Internazionale di corso Langhe), per dare vita a celebri trasmissioni televisive come "Canzonissima" e "Studio Uno", precursore del genere televisivo del varietà del sabato sera, talent scout di artisti come – appunto – le Kessler, Lola Falana, Rocky Roberts e Fabio Fazio.

"Invitammo le gemelle Kessler a prendere parte alla nostra serata – ricorda oggi l’avvocato Roberto Ponzio, presidente dell’Associazione Parusso –. Ci risposero molto cortesemente, manifestando tutta la loro grande gratitudine per la figura di Sacerdote, loro scopritore, e il rammarico per non poter partecipare, a causa dei problemi di salute di una di loro".