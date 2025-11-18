Piobesi d’Alba, l’artista Ivano Chiavarino dona la sua opera “Gioco di bambini”

Un grande dipinto dal titolo “Gioco di bambini” è stato donato dall’artista Ivano Chiavarino all’asilo nido comunale di Piobesi d’Alba “Inizia Da Qui - Il Nido di Piobesi”.

Il significato del progetto, accolto con grande entusiasmo da tutta la comunità, è quello di promuovere l’interazione tra l’arte e l’istruzione, attraverso le emozioni che la pittura può ispirare.

La cerimonia di ringraziamento e di consegna dell’opera, posta all’ingresso del Nido, si è tenuta il 15 novembre alla presenza del sindaco Mauro Prino, del vicesindaco Michele Bergadano, dell’assessore Marco Saglia e di Tiziano Farina, presidente della Cooperativa Sociale Fa.rm insieme, che gestisce la struttura.

Special guest la critica d’arte Dana Theia e il blogger Alessandro Bosio, che hanno espresso apprezzamenti per l’opera, stimolati ad esprimersi con letture ampie e ricche di coinvolgimento.

Il messaggio che Ivano Chiavarino ha voluto dare è quello che tutto può essere recuperato e trovare nuova vita, grazie all’arte anche un vecchio lenzuolo può trasformarsi in un vortice divertente e policromo. “Recuperarte”, appunto.