Transfobia, il 20 novembre un flashmob a Bra

Per il secondo anno consecutivo, l’associazione Casa Pride organizza a Bra un flash mob in occasione del Transgender Day of Remembrance (TDOR), il giorno in cui si ricordano le vittime dell'odio e del pregiudizio verso le persone transgender. L’appuntamento è giovedì 20 novembre alle 18:45 in Corso Cottolengo.

Durante l’iniziativa verranno lette testimonianze e scritti di persone trans, mentre le luci di candele e fonti luminose terranno accesa l’attenzione sulle loro storie. I numeri parlano chiaro: secondo il Trans Murder Monitoring, nell’ultimo anno sono stati registrati 281 nuovi omicidi di persone trans. Pur essendo un numero in calo rispetto al 2024, i dati globali mostrano un trend preoccupante: negli ultimi due anni è raddoppiato il numero di vittime tra leader T e persone trans che fanno attivismo, che oggi rappresentano il 14% degli omicidi denunciati.

Questa crescita non è casuale: è un tentativo deliberato di mettere a tacere chi lotta per i diritti delle persone trans, la conseguenza più estrema di discorsi politici e sociali stigmatizzanti. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare: portate una candela, una torcia o anche solo lo smartphone acceso. Ogni luce conta, ogni presenza è un gesto concreto di memoria, vicinanza e solidarietà.