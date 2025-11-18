Boves, inaugura la mostra "Donne e motori, non solo una questione maschile"

Donne al volante, pericolo costante… Ma anche no! L’associazione Donne per la Granda e il Panathlon Club Cuneo invitano alla mostra “Donne e motori, non solo una questione maschile”.

La rassegna sarà inaugurata venerdì 21 novembre, alle ore 17.30, presso la saletta Borelli (piazza Borelli) a Boves. Sarà visitabile fino a domenica 23 novembre con i seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 17 alle ore 19.30.

Con l’alto patrocinio della città di Boves, l’esposizione curata dalla professoressa Adriana Balzarini e composta da 24 pannelli fotografici, celebra il binomio auto e universo femminile, offrendo uno spaccato storico di successi, coraggio e ambizione. Al contempo, i pannelli fotografici garantiscono spunti profondi per una riflessione sui valori dello sport e delle pari opportunità.

Finalmente è arrivato il momento di una bella rivincita. Cari uomini, accomodatevi pure sul sedile posteriore: guidiamo noi!