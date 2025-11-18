«Che cosa cercate?», il cardinale Roberto Repole invita gli adulti ad un cammino di catechesi

«Che cosa cercate?». Il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, invita gli adulti delle due diocesi (dai 30 anni in su) ad un cammino di catechesi per (ri)scoprirsi amati dal Vangelo.

Si parte venerdì 21 novembre, alle ore 21, nella chiesa del Santo Volto (via Val della Torre, 3) a Torino, con il primo incontro dal titolo: «Alza lo sguardo e leggerai il tuo nome» - Riscoprirsi figli (Lc 10,17-22). Durante le catechesi saranno offerti i servizi di traduzione nella lingua dei segni italiana (LIS) e babysitting.

Questo itinerario è aperto ai cristiani, ma anche a quanti si considerano in ricerca e magari dubitano, ma si interrogano sui grandi temi della vita e della fede. Attraverso le Scritture e le riflessioni, i partecipanti saranno guidati verso un percorso di fede più consapevole in un ambiente di ascolto e dialogo comunitario.

I prossimi incontri sul tema «L’uomo e il suo destino» sono in programma: venerdì 16 gennaio 2026 «Tutto ciò che serve» - Pregare il Padre (Mt 6,9-13); venerdì 27 marzo 2026 «Tra cielo e terra» - Una vita beata? (Mt 5,1-12); venerdì 24 aprile 2026 «Te lo prometto» - L’uomo e il suo destino (Gv 14,1-12). Il ciclo si concluderà con la Veglia di Pentecoste e l’istituzione dei ministeri battesimali sabato 23 maggio 2026, alle ore 21.