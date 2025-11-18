 / Eventi

Eventi | 18 novembre 2025, 16:56

Limone, autunno in biblioteca: a novembre letture animate per i più piccoli

Il 22 e 29 di questo mese due incontri gratuiti per bimbi dai 5 anni per viaggiare tra foglie danzanti, profumi e racconti fantastici

Limone, autunno in biblioteca: a novembre letture animate per i più piccoli

La Biblioteca-Museo dello Sci di Limone Piemonte propone nel mese di novembre due incontri gratuiti dedicati ai bambini dai 5 anni in su per celebrare l’autunno attraverso storie e atmosfere suggestive.

Il primo appuntamento, “L’autunno nelle mie mani”, è in programma sabato 22 novembre alle 16.30: un pomeriggio di letture animate che racconteranno colori, profumi e magie d’autunno, invitando i bambini a viaggiare tra le foglie e i sogni.

Il secondo incontro intitolato “La valigia delle storie” si terrà sabato 29 novembre, sempre alle 16.30: una valigia magica colma di racconti d’autunno si aprirà per guidare i piccoli partecipanti in nuovi viaggi fantastici tra foglie danzanti e avventure da scoprire.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario registrarsi sul portale Eventbrite o inviando una mail al seguente indirizzo: bibliotecacivica@comune.limonepiemonte.it.

