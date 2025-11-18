Torna il Babbo Natale Bovesano

Babbo Natale e i suoi elfi stanno ultimando gli ultimi preparativi per accoglie i tanti visitatori che ogni anno scelgono Boves per vivere l’atmosfera natalizia tra le bancarelle, i colori e i profumi della città ai piedi della Bisalta.

Il Babbo Natale Bovesano dell’associazione La Sporta è già dietro l’angolo e aspetta tutti domenica 7 e lunedì 8 dicembre e, nuovamente domenica 14 dicembre, dalle ore 9,30 alle 18.

Una manifestazione che cresce di anno in anno per regalare alle famiglie giornate indimenticabili a dimensione di bambino. Il magico Villaggio degli Elfi è pronto ad accogliere grandi e piccini con giochi e tante golosità tutte da provare. Non mancherà, come ogni anno, Babbo Natale in persona che ritirerà le letterine direttamente dalle mani dei bambini che, potranno anche scattare una foto ricordo con lui per portarsi a casa un po’ di vera magia del Natale.

Ci saranno anche il mercato agricolo e dell’artigianato dove trovare pensierini e prelibatezze di stagione da regalare in occasione delle festività imminenti. Da non perdere i Babbi Natale realizzati dai mastri elfi in legno. Una regalo unico e personalizzabile per ogni gusto!

Anche quest’anno sarà possibile fare un giro sulla carrozza trainata da splendidi cavalli e assistere a coinvolgenti spettacoli tra musica e teatro in compagnia di tanti simpatici elfi.

Lunedì 8 dicembre sarà la “Madonna delle Cujette”, per unire tradizione e gusto ma per tutta la durata delle festa gli Elfi chef proporranno una miriade di gustosi piatti, sia dolci che salati che potranno accontentare ogni palato.