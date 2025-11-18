Chatgpt e altri siti ko per problemi legati alla società che si occupa di sicurezza

Da Chatgpt a X passando per Downdetector, sono numerosi i siti down a causa di problemi legati a Cloudflare, la società Usa che si occupa di content delivery network, servizi di sicurezza internet e servizi di Dns distribuiti. Cloudflare, in particolare, offre servizi di sicurezza volti a proteggere i siti web dagli attacchi DDoS che puntano a rendere un server, un sito web o una rete indisponibili sovraccaricandoli con un'enorme quantità di traffico proveniente da molteplici fonti compromesse.

Centinaia di migliaia di aziende in tutto il mondo utilizzano i servizi dell'azienda americana. Cloudfare, che oggi, martedì 18 novembre, sta effettuando una manutenzione programmata in diversi data center, ha annunciato poco prima delle 11, di essere a conoscenza dei problemi riscontrati da diversi clienti. "Stiamo cercando di comprendere la portata del problema e di risolverlo", afferma Cloudfare. Non è la prima volta che un guasto a Cloudfare paralizza il web. Era già successo nel luglio 2019 e nel giugno 2022.