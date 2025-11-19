Acqua, interruzioni programmate a Cuneo il 24 novembre e a Boves il 25

Proseguono gli interventi infrastrutturali nel cuneese nell'ambito del progetto PNRR "Acquedotto 4.0: Innovazione e riduzione delle perdite della rete idrica Cuneese". Le società CO.GE.S.I. scrl e ACDA spa hanno programmato due giorni di lavori per l'installazione dei misuratori e delle apparecchiature idrauliche che interesseranno i comuni di Cuneo e Boves (codice intervento PNRR07.01_03).

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 24 novembre, quando dalle ore 20 sino alle prime ore di martedì 25 novembre saranno effettuati i lavori nella città di Cuneo. Durante questo periodo, il servizio idrico sarà sospeso in numerose zone del territorio comunale. L'interruzione interesserà via Negrelli dal civico 20 fino a viale Angeli, i civici pari di viale Angeli compresi tra il 6 e il 46 (esclusi i numeri 38-40, con prosecuzione dal 42 al 46 e dal 60 al 64), oltre ai civici dispari dal 13 al 43. Coinvolti anche via Tetto Cavallo, via Porta Mondovì nel tratto compreso tra via Tetto Cavallo e il campo Freedom, l'area delimitata dalle vie Bersezio, Benvenuto Revelli, corso Santarosa e viale Angeli, nonché quella compresa tra corso Brunet (civici dispari verso piazza Galimberti), corso Nizza (da corso Brunet a piazza Galimberti, numeri dispari), via Emanuele Filiberto su ambo i lati e viale Angeli. Interessate anche via Lelio della Torre, corso Secondo Solaro e via Luigi Parola. Nelle vie immediatamente adiacenti sono possibili variazioni di pressione.

Il giorno seguente, martedì 25 novembre, dalle ore 20 sino alle 6 del mattino di mercoledì 26 novembre toccherà al comune di Boves. In questo caso, il servizio idrico sarà sospeso in tutta la parte bassa del territorio comunale e nella zona Fontanelle, mentre rimangono esclusi dall'interruzione la frazione Rivoira, la frazione Castellar, la frazione San Giacomo, il nucleo di Cerati (raggiungibile via Cerati e via Pilone Moro) e Sant'Antonio (via della Rana e via del Pastrune).

Sia CO.GE.S.I. che ACDA chiedono scusa per il disagio che questi lavori comporteranno agli utenti. Le autorità avvertono che al ripristino del servizio, per un breve periodo, l'acqua potrebbe subire alterazioni organolettiche, fenomeno del tutto temporaneo e destinato a risolversi rapidamente.

Si tratta di interventi fondamentali per modernizzare e rendere più efficiente la rete idrica provinciale, con l'obiettivo di ridurre le perdite e implementare tecnologie innovative di monitoraggio.