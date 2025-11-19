Da Carrù la voce di Marisa Tomatis fa splendere il panorama della poesia contemporanea italiana

Tra le venti voci del panorama poetico italiano attuale, selezionate dal Premio Voce della Poesia Contemporanea, c'è anche quella della vincitrice del concorso, la carrucese Marisa Tomatis, insegnante di italiano in pensione.

La passione di Tomatis per i versi affonda le radici nell'adolescenza: "Scrivevo poesie dalla terza media. È un dialogo con me stessa che ho sempre coltivato in solitudine e che mi rendeva felice". Ma negli anni la poetessa non ha badato alla sua copiosa produzione, fino alla recente riscoperta dei propri scritti. Dopo anni dedicati all'insegnamento, è arrivata la riscoperta del passato e del piacere della scrittura, poi l'iscrizione al primo concorso. La sua prima pubblicazione risale all'ottobre 2024 con "Il cantico del cuore: Le ninfee" (Aletti Editore), prefazione del compianto maestro Quasimodo.

"Le mie poesie formano una sorta di diario poetico, riservato a me e alla mia cerchia di amici. L'idea di una condivisione più ampia è arrivata dopo ed è stata una sfida con me stessa, che coniuga un piacere personale con quello di donare qualcosa di importante agli altri: emozioni forti e belle".

I temi più cari all'autrice sono quelli dell'introspezione, della memoria, degli affetti, del tempo che passa, facendoci maturare e trasformare, e soprattutto della natura, a cui Tomatis è tanto legata, essendo sempre vissuta in un ambiente rurale, lontano dal traffico cittadino. Tutto questo confluisce nella sua ultima pubblicazione - la raccolta "I Frammenti dell'Io", con prefazione di Giuseppe Aletti - dove l'autrice raccoglie pezzi di esistenza che si scompongono e si compongono, comunicando così la dinamicità della nostra esistenza, un'identità in costante movimento.

Marisa Tomatis ha già ricevuto numerosi riconoscimenti e premi, tra cui la menzione di merito al Concorso Internazionale Poesia Inedita "Parole in fuga" e la selezione come finalista della 16ª edizione del Concorso internazionale di poesia "Il Federiciano".

Come scrive Giuseppe Aletti nella prefazione: "'I Frammenti dell'Io' è una raccolta poetica che colpisce per la sua sincerità, per l'intimità con cui viene trattato ogni tema, per la delicatezza e la cura della lingua. Marisa Tomatis non cerca effetti speciali punta al 'sentire', e lo fa con versi puliti, spesso musicali, sempre intensi".