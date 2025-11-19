Fossano, quattro cuneesi tra i 13 nuovi fisioterapisti laureati all'Università del Piemonte Orientale

Si è svolta oggi, mercoledì 19 novembre, nella cornice del Castello degli Acaja a Fossano la cerimonia di proclamazione dei 13 nuovi fisioterapisti laureati presso l'Università del Piemonte Orientale, sede di Fossano, con l'intervento della Commissione di Laurea.
Presenti inoltre il direttore e generale dell'Asl CN1 Giuseppe Guerra, il responsabile della Formazione Gianfranco Cassissa, il coordinatore per la sede di Fossano Massimo Marengo, il sindaco di Fossano Dario Tallone, l'assessore Giacomo Pellegrino, la presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti per il Piemonte e la Valle d'Aosta Sabrina Altavilla.
La sede fossanese (interamente ristrutturata) che già aveva ottenuto l'aumento a 20 del numero degli iscritti per l'anno accademico 2024/2025, è passata nell'anno in corso a 25 (75 quindi nel triennio).
I LAUREATI
Barbero Gaia – Savigliano, Bin Lorenzo – Aosta, Borsotto Elisa - Boves, Corsino Luca – Rivalta di Torino, Delfino Sofia – Bernezzo, Gandini Stefano - Ciriè, Groppo Chiara – Torino, Maffeo Nicolò – Torino, Maino Benedetta - Torino, Ruggiero Chiara – Torino, Scalia Gabriele – Valenza, Scarfiello Mattia - Trofarello, Verlengo Nicolò – Saluzzo