Savigliano: lavori notturni sul cavalcaferrovia della SP7: intervento urgente della Provincia per il ripristino del manto stradale

Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 novembre sono in programma importanti lavori della Provincia di Cuneo sul cavalcaferrovia lungo la strada provinciale 7 che da Savigliano porta a Marene. Le operazioni si svolgeranno in orario notturno, a partire dalle 20 di venerdì, e dovrebbero concludersi entro la mattina seguente.

Durante il cantiere è previsto un senso unico alternato regolato da lanterna semaforica e movieri. I lavori sono eseguiti direttamente dalla Provincia, ente proprietario della tratta.

A spiegare le ragioni dell’intervento è Federica Brizio, assessore ai Lavori pubblici, alla Viabilità e vicesindaco di Savigliano: “La Provincia chiude la strada nelle ore notturne perché deve sistemare parte del manto stradale e in particolare alcuni giunti del viadotto. Dato che il ponte sul Mellea di via Alba è chiuso perché stanno facendo i lavori che prevedono il prossimo abbattimento con la posa di uno nuovo, sul cavalcavia ferroviario sono dirottati più mezzi che devono raggiungere la zona di Borgo Marene e dell’Alstom. L’asfalto era già rovinato e avevamo già l’idea di ripristinarlo. Ma dato il traffico aumentato si è deciso di anticipare i lavori sul cavalcavia”.

(Il ponte sul Mellea in via Ottavio Moreno che sarà presto abbattuto. Al suo posto sarà posata una nuova struttura)

Brizio aggiorna inoltre sulla situazione del ponte di via Ottavio Moreno, chiuso da settembre e destinato a essere demolito: "Sono in corso le operazioni di posa - afferma l'assessore - delle palificazioni e l’abbattimento è previsto a breve".

Tutti i sottoservizi: fibra ottica, energia elettrica, gas e acqua, sono già stati spostati per consentire il cantiere. Si tratta di un’area strategica per la presenza di centri commerciali, attività artigianali e realtà industriali, motivo per cui non si poteva interrompere l’erogazione dei servizi durante la fase preparatoria.

Concluse queste operazioni, sarà possibile procedere con la posa della nuova struttura che sostituirà il vecchio ponte di via Alba.