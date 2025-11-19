Tavola rotonda a Verduno per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’ASL CN2 organizza un incontro di confronto e approfondimento con i principali attori locali.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’ASL CN2 rinnova il proprio ruolo attivo nella sensibilizzazione, nella prevenzione e nel sostegno alle vittime. L’obiettivo è generare conoscenza, rafforzare le reti territoriali e promuovere una cultura fondata sul rispetto reciproco.

All’interno di questo quadro, lunedì 24 novembre 2025, alle ore 16.00, presso l’Auditorium dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, si svolgerà la Tavola Rotonda “Sta a noi dire BASTA!” dedicata al tema della violenza di genere, con interventi e approfondimenti rivolti a professionisti, cittadini, istituzioni e operatori dei servizi.

L’appuntamento proporrà una serie di contributi autorevoli e complementari, pensati per offrire una visione completa del fenomeno:

· Comprendere la violenza di genere: radici culturali e dinamiche relazionali. Un’analisi delle basi psicologiche e culturali della violenza, dei ruoli di genere e dei meccanismi sociali che la perpetuano.

· La rete di protezione: risposte sanitarie, istituzionali e territoriali. Un confronto su come ASL, forze dell’ordine e servizi territoriali collaborano nella presa in carico delle vittime e nella gestione dei percorsi di tutela.

· Intervenire sul cambiamento: il lavoro con gli uomini autori di violenza. Riflessioni sui percorsi di responsabilizzazione, rieducazione e prevenzione della recidiva maschile.

· La comunità che riflette: percezioni sociali e cultura del rispetto. Una lettura delle rappresentazioni sociali della violenza, la consapevolezza collettiva e il ruolo delle imprese e della comunità nel promuovere una cultura del rispetto.

L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata cliccando QUI

Contrastare la violenza di genere significa mettere al centro rispetto, ascolto, tutela e responsabilità. Questa iniziativa si inserisce in un ampio calendario di appuntamenti realizzati in collaborazione con il territorio, consultabile al sito: https://www.aslcn2.it/25-novembre-sta-a-noi-dire-basta .

Tra le varie altre proposte, il 25 novembre, nelle diverse sedi ASL del territorio (Via Vida ad Alba, Casa della Comunità ad Alba e Bra, Ospedale Ferrero a Verduno), saranno attivati punti informativi dedicati, con la presenza di professionisti sanitari e delle associazioni del territorio. Saranno momenti di incontro aperti alla cittadinanza, pensati per illustrare i servizi disponibili, orientare ai percorsi di supporto e promuovere una maggiore consapevolezza sulle risorse a tutela delle vittime di violenza.