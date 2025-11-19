Alba Music Festival: Luigi Fracasso porta in scena un recital pianistico tra Beethoven, Schumann e Chopin

Alba Music Festival, arrivato alla 14ª edizione di "Classica, i Concerti della domenica mattina", con la direzione artistica di Giuseppe Nova, presenta il penultimo appuntamento, in programma domenica 23 novembre alle ore 11 presso la Chiesa di San Giuseppe ad Alba.

Come tutte le domeniche, a corollario della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, uno spazio di piacere e di cultura, dedicato agli amanti della musica classica in uno dei periodi di maggior interesse e attrattiva per il territorio, anche questa ospiterà un concerto, questa volta un recital pianistico con Luigi Fracasso, ammirato da artisti come Aldo Ciccolini, che di lui ha scritto: “…è un musicista vero, agguerritissimo, con idee sane sulla nostra arte e con un vivo senso della logica strumentale. …. Luigi Fracasso proporrà un excursus tra la Sonata n.14 di Beethoven detta “Al Chiaro di Luna”, le Scene infantili di Schumann, per concludere con valzer, ballate e polacche di Chopin.

L’ingresso ai concerti sarà garantito su prevendita online o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità.

Ingresso singolo con prevendita e posto riservato acquistabile online: 15 euro

In caso di disponibilità: ingresso singolo alla biglietteria, il giorno stesso: 15 euro

Ingresso gratuito per i minori di 10 anni.

La rassegna si chiuderà domenica 30 novembre con il concerto "Tra luci e ombre", che vedrà protagonisti Giovanni Picciati al clarinetto e Claudio Piastra alla chitarra nell'interpretazione delle musiche di Boutrois, Bellafronte, Nin, Morricone, Piazzolla.

Informazioni

tel. +39.0173.362408

info@albamusicfestival.com

Dettagli e calendario completo su: www.albamusicfestival.com