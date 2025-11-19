All'Auditorium della Fondazione Ferrero arrivano i monologhi contro il femminicidio

Dopo tre stagioni nei teatri italiani e repliche internazionali a New York, Washington, Ginevra, Bruxelles, Londra, Parigi, Lisbona, Tbilisi, Città del Messico, Tunisi, Istanbul e Siviglia, lo spettacolo “Ferite a Morte”, ideato e scritto da Serena Dandini con la collaborazione di Maura Misiti (ricercatrice CNR), approda ad Alba il 25 novembre, ore 20:30, su invito della Fondazione Ferrero e in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, ufficializzata dalle Nazioni Unite nel 1999.



"Ferite a morte" è una raccolta di monologhi ispirati alla forma dell’"Antologia di Spoon River" di Edgar Lee Masters. Attraverso una scrittura incisiva e profondamente empatica, i testi restituiscono voce alle donne uccise da chi avrebbe dovuto amarle: mariti, compagni, fidanzati, ex. Le storie nascono da fatti di cronaca, inchieste e materiale documentale, trasformandosi in un racconto corale che porta in scena una verità troppo spesso taciuta.



Messo in scena in forma di lettura-evento, il progetto ha coinvolto negli anni centinaia di donne impegnate nella cultura, nello spettacolo, nella politica e nella società civile, creando un momento di riflessione pubblica di forte impatto, capace di mobilitare cittadini, media e istituzioni intorno al tema della violenza sulle donne.



“Tutti i monologhi di 'Ferite a morte' – afferma Serena Dandini – parlano di delitti annunciati, di omicidi di donne da parte degli uomini che avrebbero dovuto amarle e proteggerle. Una strage familiare che, con un’impressionante cadenza, riempie le pagine della cronaca. Dietro le persiane chiuse si nasconde una sofferenza silenziosa e l’omicidio è solo la punta dell’iceberg di un percorso di soprusi e dolore che chiamiamo violenza domestica. Per questo non dobbiamo smettere di parlarne e cercare, anche attraverso il teatro, di sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica”.

Sul palco Lella Costa, Annagaia Marchioro e Rita Pelusio, insieme a esponenti della società civile del territorio.



La produzione è a cura di Mismaonda.

Ingresso su prenotazione a questo link: https://ferite-a-morte.eventbrite.it