A Costigliole Saluzzo un nuovo corso per assistenti familiari grazie alla collaborazione tra Portofranco e Cnos Fap

Prosegue con nuovi progetti la collaborazione tra l’associazione genitori ‘don Giorgio Belliardo’, conosciuta con il nome di Portofranco e il Cnos Fap dei Salesiani di Saluzzo, centro di formazione che eroga corsi per diverse fasce di utenti, con un’iniziativa che punta a unire formazione, integrazione e nuove opportunità lavorative.

“A Costigliole Saluzzo dove ha sede l’associazione – afferma il presidente Renato Chiapello -c’è una percentuale molto alta di residenti stranieri e l’impegno di Portofranco è di lavorare per favorire l’integrazione.

Per questo nel corso di questi anni sono state organizzate diverse iniziative e tra queste i corsi di Italiano. Quest’anno viene proposto un corso per assistenti familiari (badanti) al quale possono iscriversi tutti i disoccupati senza distinzione di genere e di nazionalità”.

Il percorso dura 200 ore, di cui 60 di stage, e al termine si consegue una qualifica professionale. L’obiettivo è formare persone in grado di assistere e supportare anziani o persone in difficoltà nelle attività quotidiane, nella cura, nella relazione e nell’accesso ai servizi.

Questa qualifica offre anche l’abilitazione per lavorare nelle Case di Riposo (Rsa) un'opportunità molto importante. Il corso si terrà nei locali dell’associazione (casa Bues) a Costigliole Saluzzo in via Vittorio Veneto 95 ed è gratuito.

Per iscriversi occorre telefonare al Cnos Fap di Saluzzo al numero 0175-248285 oppure alla mail info.saluzzo@cnosfap.net.