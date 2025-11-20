Un grazie al reparto di Fisioterapia di Fossano

"Buongiorno Direttore,



Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutto il personale della Fisioterapia di Fossano per la professionalità, la cortesia e l’umanità dimostrate durante il mio percorso di cura a seguito della rottura del tendine d’Achille.



In ogni seduta ho trovato attenzione, competenza e disponibilità, elementi che hanno reso il mio recupero non solo più efficace, ma anche più sereno. La capacità del team di unire competenza tecnica e sensibilità umana rappresenta un valore prezioso, che merita di essere riconosciuto.



Desidero inoltre sottolineare come questo reparto rappresenti una vera eccellenza del territorio: un punto di riferimento fondamentale da valorizzare e preservare, affinché possa continuare a offrire un servizio di qualità a tutta la comunità.



Sono grato per il sostegno ricevuto, per gli incoraggiamenti e per la pazienza con cui sono stato seguito ogni fase del mio miglioramento. Grazie all'impegno e alla dedizione, ho potuto compiere progressi significativi e affrontare con maggiore fiducia il mio percorso riabilitativo.



Con stima e riconoscenza,

Lettera firmata"