L’associazione culturale Bel Monteu invita ad un weekend di eventi a Monteu Roero

L’associazione culturale Bel Monteu invita sabato 29 novembre, alle ore 20.30, nella chiesa parrocchiale di San Nicolao a Monteu Roero per l’evento dal titolo “Vespri in liturgia”, con la presenza del coro di canti gregoriani Haec Dies diretto dal maestro Ezio Aimasso. La manifestazione religiosa proposta sarà l’occasione per prepararsi in modo originale al periodo natalizio.

Domenica 30, in sinergia con la 2ª festa del Tartufo bianco d’Alba Rocche del Roero e del mercato delle eccellenze di Slow Food Travel Roero, ci sarà un’apertura straordinaria del Castello di Monteu Roero, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 con accompagnamento dei volontari di Bel Monteu.

Sempre domenica, dalle ore 17, presso la sala della musica del Castello, in collaborazione con Associ&rete si svolgerà l'evento “Semi di cura - la grandezza delle piccole cose” con la dott.ssa Chiara Puliga. Per il secondo anno consecutivo Bel Monteu si è aggiudicato il bando “Giornate Viola" Educazione all'affettività e Lotta alla violenza". L’evento particolare, ad ingresso libero, sarà un momento collettivo e individuale di riflessione sul tema della violenza e della cura. Si potrà trovare: uno spazio sempre aperto dove prendere e donare semi di cura per creare un’immagine condivisa; brevi momenti di ascolto e meditazione.