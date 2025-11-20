A Cuneo i professori Sanino e Peano ripensano la città a partire dagli alberi

Sabato 22 novembre alle ore 16, in piazza Europa, si terrà un incontro pubblico dedicato al ripensamento dello spazio verde urbano. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Di Piazza in Piazza in collaborazione con il Comitato Sos Cedri, in occasione della Festa degli Alberi, propone un dialogo diretto tra esperti e cittadinanza sulle questioni ambientali che attraversano la città.

Protagonisti dell'evento saranno il professor Domenico Sanino di Pro Natura e il professor Gianfranco Peano di Legambiente, due figure di riferimento nel dibattito ambientale nazionale.

"L'obiettivo dell'incontro è duplice", si legge nel comunicato degli organizzatori. "Da un lato, vogliamo condividere le esperienze e le competenze di chi studia questi temi; dall'altro, desideriamo raccogliere le osservazioni di quanti vivono quotidianamente la città come abitanti consapevoli della crisi ambientale".

Attraverso il confronto, il pubblico avrà l'occasione di comprendere come il rapporto tra uomini e ambiente urbano sia mutato nel corso del tempo e quali trasformazioni siano necessarie. Gli alberi, in questa prospettiva, rappresenteranno il focus centrale della discussione: elemento essenziale non solo dal punto di vista ecologico, ma anche come indicatore della qualità della vita urbana.