“Lapocalisse” di Valerio Aprea arriva al Teatro Toselli di Cuneo

Venerdì 28 novembre 2025 alle ore 21 il Teatro Toselli di Cuneo ospiterà “LAPOCALISSE”, il nuovo spettacolo con Valerio Aprea, scritto da Makkox (Marco Dambrosio) insieme allo stesso Aprea. Una produzione Argot Produzioni e Dada, in co-produzione con Fondazione Sipario Toscana onlus – La Città del Teatro, e in collaborazione con Infinito e Elastica.

Tra comicità, paradosso e riflessioni taglienti, Aprea porta sul palco una serie di monologhi che indagano — e mettono in discussione — la retorica dell’apocalisse imminente. “L’apocalisse è imminente. L’apocalisse è prossima. L’apocalisse è inevitabile. Ma siamo proprio sicuri?”, è la domanda da cui prende avvio questo assolo che attraversa scienza, quotidianità, algoritmi, politica e progresso, mostrando quanto spesso sia il cambiamento il vero nodo da affrontare.

Lo spettacolo nasce dall’incontro tra l’attore e il disegnatore all’interno del programma Propaganda Live su La7, dove l’affinità creativa tra i due ha dato vita a un linguaggio capace di filtrare le angosce contemporanee attraverso ironia e assurdo, provando — tra risate e pensieri — a esorcizzare lo spettro dell’apocalisse.

Biglietti su https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx o alla biglietteria del Teatro Toselli (via Teatro Toselli 9) il mercoledì feriale dalle 9 alle 12 e il giorno dello spettacolo a partire dalle 16.