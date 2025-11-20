Natale a Saluzzo 2025: torna la giostra “Meraviglia dei Bimbi” con nuove attrazioni e premi dedicati alle famiglie

Dal 28 novembre all’11 gennaio torna a Saluzzo la giostra “Meraviglia dei Bimbi”, con nuove attrazioni, premi omaggio e area riscaldata per le famiglie.

Una tradizione che si rinnova: la magia del Natale in piazza Cavour

Il Natale 2025 a Saluzzo si apre nel segno della continuità e delle novità. In piazza Cavour, dal 28 novembre 2025 all’11 gennaio 2026, torna la giostra “Meraviglia dei Bimbi”, una delle attrazioni più attese dai più piccoli e ormai parte integrante delle festività cittadine. Anche quest’anno l’installazione proporrà attività interattive, giochi innovativi e ambienti confortevoli pensati per regalare un’esperienza piacevole a tutta la famiglia.

Fidelity Card e premi omaggio: confermata la partnership con Bollati Giochinfanzia

Prosegue l’iniziativa che negli anni ha riscosso grande successo tra bambini e genitori. Grazie alla Fidelity Card, completando i timbri previsti, i piccoli visitatori potranno ricevere un gioco omaggio presso il negozio Bollati Giochinfanzia, partner ufficiale della giostra. Un’iniziativa che valorizza il gioco educativo e aggiunge un premio concreto alla visita, rendendo l’esperienza ancora più speciale durante il periodo natalizio.

Giornata speciale: Foto con i Personaggi e Truccabimbi il 14 dicembre

Tra gli appuntamenti più attesi dell’edizione 2025, la giostra propone un evento dedicato ai più piccoli.

Domenica 14 dicembre alle ore 16.00, i bambini potranno incontrare i loro personaggi animati preferiti, scattare una foto ricordo e partecipare alla sessione di truccabimbi, pensata per rendere ancora più magico il clima natalizio di piazza Cavour.

L’iniziativa, in collaborazione con le attrazioni Cristiani Bross e con il supporto del padiglione Peccati di Gola, arricchisce ulteriormente il calendario degli eventi collaterali della giostra, attiva dal 28 novembre 2025 all’11 gennaio 2026.

Hercules Escavatore: la grande conferma dell’edizione 2025

Tra le attrazioni più attese spicca il nuovo Hercules Escavatore, un gioco interattivo unico in Piemonte.

I bambini potranno manovrare un vero escavatore in versione kids, simulando movimenti reali di scavo e sollevamento in totale sicurezza.

Un’attrazione pensata per unire divertimento e apprendimento, incoraggiando coordinazione, curiosità e autonomia.

Accanto all’ attrazione principale, la giostra offrirà:

Quad interattivo con doppio movimento

Jeep Big Foot Hot Wheels, tra le preferite dai piccoli appassionati di motori

I tradizionali cavalli di Zorro e Barbie, sempre amati

Giochi interattivi e postazioni family-friendly

La ditta Cristiani, che da anni cura l’iniziativa, conferma così l’impegno nel portare in città attrazioni moderne, sicure e di qualità.

Area riscaldata e orari pensati per i più piccoli

Per permettere alle famiglie di visitare la giostra in qualsiasi momento, anche nei giorni più freddi, l’area sarà completamente riscaldata.

Orari di apertura

Feriali:

10:30 – 12:30

15:00 – 20:00

Festivi:

10:30 – 13:00

14:30 – 20:30

Gli orari sono studiati per adattarsi alle esigenze delle famiglie e offrire una possibilità di svago in ogni momento della giornata.

Contatti e aggiornamenti

Per informazioni, novità e curiosità è possibile seguire le pagine social ufficiali della giostra oppure contattare il numero 366 9758606.

l Natale a Saluzzo si conferma un appuntamento ricco di atmosfera e occasioni per vivere momenti speciali con i più piccoli.

La giostra “Meraviglia dei Bimbi” torna con nuove attrazioni, premi dedicati e spazi accoglienti: una proposta che unisce tradizione e innovazione, rendendo piazza Cavour uno dei luoghi più suggestivi delle festività 2025.