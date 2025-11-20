Porro Cervere – Birra Baladin, un abbinamento perfetto: grande successo per la tradizionale serata gastronomica abbinata al marchio di Piozzo [FOTO]

La serata Baladin è ormai un partecipato appuntamento fisso della Fiera del Porro Cervere, da ben 9 anni.

“Lo chef del Baladin Open Garden Cristian Meloni Delrio ieri sera ha fatto un lavoro incredibile, creando piatti deliziosi e scenografici cucinati con la birra artigianale Baladin e serviti con abbinamenti specifici di birre Baladin” – hanno riferito gli organizzatori -. È stata una serata speciale, con musica del dj set Tuttafuffa e divertimento, che ha attirato tanti appassionati del marchio Baladin”.

[Il sindaco Corrado Marchisio e il titolare aziende Birra Baladin Teo Musso]

Un menù insolito, ma “accattivante" e gustoso composto da aperitivo con beer cocktail di benvenuto, cialda croccante di mais con trota, giardiniera, Porro Cervere e salsa acida come antipasto e gnocchi di Mombarcaro alla Zucca di Piozzo “presidio Slow Food”, verzin di capra, Porro Cervere e crumble ai semi di zucca come primo (in abbinamento con la birra Super Baladin). Poi, il fondente di manzo della macelleria Leone alla birra Super Baladin e Porro Cervere come secondo. Per concludere, come dolce il Birramisù del Baladin in abbinamento con birra Leon Baladin.

Il sindaco Corrado Marchisio ha inoltre commentato: “Una serata piacevole che mette insieme il Porro e la birra Baladin, una scommessa vinta grazie al grande lavoro fatto in questi anni. E non c'è da stupirsi, visto il successo che ha riscosso. Una serata vincente, che continuerà a essere un punto di riferimento per la Fiera Del Porro Cervere”.

“È sempre molto emozionante il fatto di vivere questo rapporto speciale tra noi e il Porro Cervere, in una serata di festa e gusto portando sempre la passione e il piacere per il cibo, abbinati alla nostra birra”, ha dichiarato lo storico fondatore e titolare dell’azienda di Piozzo “Birra Baladin” Teo Musso.