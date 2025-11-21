Fossano ha salutato il questore Carmine Rocco Grassi in vista del suo trasferimento a Parma

Si è svolto questa mattina, nel municipio di Fossano, l’incontro tra il sindaco di Fossano Dario Tallone e il questore di Cuneo, Carmine Rocco Grassi, in vista del suo trasferimento, dal 1° dicembre, alla Questura di Parma. Presente all'incontro anche il senatore Giorgio Maria Bergesio.

Il questore Grassi, che sarà sostituito a Cuneo dalla dottoressa Rosanna Minucci, ha ricevuto dal sindaco una targa a testimonianza della gratitudine della Città per l'impegno profuso sul territorio.

Erano presenti anche il luogotenente Pietro Canu, comandante della Stazione Carabinieri di Fossano, e Giacomo Cuniberti, comandante della Polizia Locale.

Il sindaco Tallone ha rimarcato la solida intesa istituzionale: “Abbiamo sempre operato in una quotidiana e leale collaborazione con la Questura e tutte le forze dell’ordine, per garantire la sicurezza della nostra comunità. Esempio tangibile di questo spirito di squadra è stato il grande lavoro comune che lo scorso aprile ha permesso di ospitare a Fossano, con grande successo, la Festa della Polizia, di cui siamo stati onorati. Al dottor Grassi vanno i nostri più sinceri auguri per il nuovo prestigioso incarico, e alla dottoressa Minucci porgiamo un caloroso benvenuto e l'assicurazione della massima collaborazione da parte dell'Amministrazione comunale”.