A Cavallerleone la celebrazione della Virgo Fidelis dei Carabinieri del Saviglianese

Si è svolta nella mattinata di venerdì 21 novembre, a Cavallerleone, la tradizionale celebrazione della Virgo Fidelis dei Carabinieri del Saviglianese.

La cerimonia si è tenuta nella chiesa parrocchiale di Maria Assunta in cielo, dove alle 10,30 è stata celebrata la messa presieduta da monsignor Gabriele Mana, vescovo emerito di Biella e oggi residente a Marene.

La ricorrenza della Virgo Fidelis, proclamata patrona dell’Arma nel 1949 da Papa Pio XII, cade proprio il 21 novembre, giorno dedicato dalla liturgia alla Presentazione di Maria Vergine al Tempio. “La festa dedicata a Maria Virgo Fidelis – ricorda il sindaco di Cavallerleone Marcellino Peretti – fu istituita da Papa Pio XII per opera dell’Arcivescovo Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone, che nel 1949 era Ordinario Militare”.

Come da tradizione, la celebrazione della Compagnia Carabinieri di Savigliano è itinerante, ospitata ogni anno da una parrocchia diversa appartenente alle Stazioni del territorio: lo scorso anno si era svolta a Murello, mentre nel 2022 a Racconigi.

Anche il testo della preghiera dedicata alla Virgo Fidelis, come è stato ricordato durante l’omelia, è opera dell’arcivescovo Ferrero, figura determinante nel legame tra l’Arma e la devozione mariana.

Alla messa erano presenti tutti i primi cittadini del Saviglianese, una rappresentanza delle Stazioni dei Carabinieri che fanno parte della Compagnia di Savigliano, guidata dal maggiore Luca Giacolla, insieme a Francesco Cuzzilla, presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Savigliano.

(Il maggiore Luca Giacolla comandante della Compagnia dei Carabinieri Savigliano)

(Francesco Cuzzilla, presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Savigliano)

Presente anche una delegazione della Polizia locale e le associazioni combattentistiche e d’arma, che ogni anno partecipano alla ricorrenza rafforzando il valore storico e istituzionale della celebrazione.

Durante la liturgia è stata letta la solenne "Preghiera del Carabiniere", che accompagna ogni anno le celebrazioni della patrona dell’Arma, invocando protezione e rinnovando l’impegno ai valori di fedeltà e servizio.

Il sindaco di Savigliano Antonello Portera: “È stata una celebrazione intensa e partecipata, che ha riaffermato il profondo legame tra le comunità del Saviglianese, l’Arma dei Carabinieri, le associazioni d’arma e la loro patrona, la Virgo Fidelis”.



