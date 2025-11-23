Amicizia e ricordi per i diplomati geometri del "Bonelli" a quarant'anni dall'esame di maturità

Amicizia e ricordi al centro della cena della 5^ C del "Bonelli" di Cuneo.

La classe, che ha sostenuto l'esame di maturità nel 1985, a quarant'anni dalla fine delle lezioni all'istituto geometri ha scelto di ritrovarsi per un momento conviviale, lo scorso venerdì, alla Locanda del Peyu a Madonna dell'Olmo, insieme all'ex professore di lettere e vice preside, Luigi Pellegrino.

"Un momento davvero speciale - spiegano gli storici compagni di scuola - ci ritroviamo abitualmente, ma per questa occasione siamo felici che anche il nostro ex e amato professore abbia partecipato".