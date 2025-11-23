 / Attualità

Attualità | 23 novembre 2025, 15:53

Neve, da lunedì operativa anche la seggiovia Caudano-Vallon a Prato Nevoso

Si potrà sciare tutti i giorni dalle 8.30 alle 17 lungo le piste dell’area della Conca ed effettuare i primi trick nella parte alta dello Snowpark

Da lunedì 24 novembre entrerà in funzione anche la seggiovia esaposto Caudano-Vallon a servizio della pista 3 degli impianti di Prato Nevoso, aumentando il dominio sciabile già fruibile nella stazione del Mondolé Ski.

Inoltre, si potrà sciare tutti i giorni dalle 8.30 alle 17 lungo le piste dell’area della Conca ed effettuare i primi trick nella parte alta dello Snowpark, che nelle prime ore della stagione 2025/2026 hanno registrato un’ottima affluenza, grazie alle strepitose condizioni della neve.

Per info consultare il sito www.pratonevoso.com 

comunicato stampa

