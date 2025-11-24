La Provincia raccoglie l’appello dell’Arimondi-Eula per il recupero della Madonna della Misericordia

Il Consigliere provinciale Davide Sannazzaro ha accolto e dato risposta alla richiesta avanzata dagli studenti dell’Istituto Arimondi-Eula di Racconigi, che hanno sollecitato l’attenzione della Provincia sul recupero dell’affresco quattrocentesco della Madonna della Misericordia, attribuito a Giorgio Turcotto, presente in uno dei locali dell'edificio che ospita la scuola.

La richiesta è stata presentata nel corso della rievocazione storica organizzata dagli studenti lo scorso 22 novembre, dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico dell’edificio scolastico.

Accogliendo la sollecitazione, il Consigliere Sannazzaro ha dichiarato: «La Provincia di Cuneo, negli ultimi anni, ha investito in modo significativo nell’edilizia scolastica dell’area saviglianese e sull’Istituto Arimondi-Eula. Abbiamo dato priorità al miglioramento sismico della sede di Savigliano e sostenuto, insieme alle Fondazioni bancarie e al Comune, il restauro e la messa in sicurezza della Chiesa di Santa Chiara, che a breve tornerà a essere aula magna per la scuola e sarà nuovamente fruibile dalla città. Per quanto riguarda la sede di Racconigi, è stato realizzato un intervento sul tetto dell’istituto. Ora che questi obiettivi sono stati raggiunti, la nostra intenzione è concentrare le energie sul recupero dell’affresco racconigese, valorizzato e illustrato durante l’incontro di sabato.

Come Provincia esprimiamo un ringraziamento sincero al Dirigente scolastico Martini, al professor Capello e a tutto il corpo docente per l’attenzione rivolta a un’opera così significativa per il nostro territorio.

A breve avvieremo gli incontri con la Sovrintendenza per predisporre il progetto e la documentazione necessaria, così da ottenere un computo preciso dei lavori e, come avvenuto per Santa Chiara, poter avviare la ricerca dei fondi».