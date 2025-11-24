Sistemate panchine tematiche al parco giochi di Cresole d'Alba

Si è svolta domenica 23 novembre l’inaugurazione delle panchine recentemente risistemate e decorate presso il parco giochi di Ceresole d’Alba. L’intervento, frutto della collaborazione tra la Scuola dell’Infanzia Artuffi, la Terza Media, il Gruppo Alpini locale e l’artista Sara Luciani, ha posto l’accento su tre tematiche fondamentali: la lotta contro la violenza sulle donne, la sensibilizzazione sull’autismo e la celebrazione della gentilezza.

La panchina rossa, simbolo riconosciuto a livello nazionale e internazionale, richiama l’attenzione sulla violenza di genere e intende rappresentare il vuoto lasciato nella società dalle vittime di femminicidio.

La panchina azzurra è dedicata alla Giornata dell’Autismo, promuovendo inclusione e consapevolezza, mentre la panchina lilla celebra la Giornata della Gentilezza, valorizzando il rispetto reciproco e i gesti semplici.

Il progetto, di natura educativa e artistica, mira a trasmettere ai più piccoli i valori della solidarietà, del rispetto e della gentilezza, rafforzando così il senso di comunità