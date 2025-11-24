Cultura e musica a Marene: incontri speciali alla Biblioteca Comunale

Nell’ultima settimana di novembre la Biblioteca Comunale di Marene promuove due appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza, dedicati alla lettura e alla musica.

Nell’ambito dell’annuale rassegna “Biblioteche in Festa” promossa dall’Associazione “Le Terre dei Savoia” e dall’Associazione “Cantoregi”, il prossimo giovedì 27 novembre alle ore 20.30 verrà ospitato a Marene Oscar Farinetti. L’imprenditore scrittore presenterà il suo ultimo romanzo “La regola del silenzio”, thriller, ma anche una grande storia sul coraggio e la tenacia necessari per dare vita a una grande impresa. Nel suo esordio come romanziere, Farinetti sceglie di scavare dentro il cuore dell'amicizia, dell'ambizione e dell'amore. Durante la serata lo scrittore dialogherà insieme al giornalista Lorenzo Boratto.

L’incontro si svolgerà presso l’Auditorium San Giuseppe. La partecipazione è gratuita e le prenotazioni possono essere effettuate in Biblioteca o sul portale Eventbrite Durante la serata sarà possibile acquistare il libro direttamente in Auditorium, grazie alla collaborazione con la Cartolibreria “Non Solo Scuola”.

La settimana si concluderà con il concerto “Ecce Dominus Veniet - La celebrazione dell'Avvento nella tradizione gregoriana” realizzato in collaborazione con l’Associazione “Gli Invaghiti” e l’Auditorium San Giuseppe. L’evento si inserisce nel più ampio calendario di Kalendamaya, il festival internazionale di Cultura e Musica antica.

Il programma musicale svilupperà il percorso teologico voluto dalla liturgia, che pone attenzione nella prima parte alla dimensione escatologica orientandosi all’attesa della venuta gloriosa di Cristo. Nella seconda parte, più incisiva, si fa l’attenzione alla nascita del Salvatore. Filo conduttore affidato ai brani organistici, è la figura di Maria protagonista degli eventi, dall’incarnazione alla venuta di Cristo nella grotta di Betlemme e anche oltre.

La rappresentazione musicale si terrà sabato 29 novembre alle ore 17.00 presso la Chiesa dei Battuti Bianchi e verrà eseguito dall’ensemble More Antiquo, che raggruppa professionisti specializzati nel repertorio sacro latino delle culture musicali dell’Europa.

L’ingresso è a offerta libera ed è consigliata la prenotazione scrivendo a concerti.invaghiti@gmail.com.