Fulvio Marino presenta il nuovo libro “Tutto il mondo del pane” a Cuneo

Domenica 30 novembre alle ore 17, presso la libreria Ippogrifo Bookstore di Cuneo, si terrà la presentazione del nuovo volume “Tutto il mondo del pane” pubblicato da Slow Food Editore.

L’autore, lo scrittore-presentatore langarolo Fulvio Marino, noto al grande pubblico per essere ogni giorno a fianco di Antonella Clerici nel programma "È sempre mezzogiorno" su Rai Uno, guiderà i partecipanti alla scoperta di oltre 400 pani e 70 ricette, illustrando scuole, tecniche e lieviti madre diffusi in tutto il mondo.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per appassionati e professionisti di avvicinarsi alle tradizioni panificatorie internazionali, valorizzando la cultura del pane.

Il pomeriggio letterario sarà introdotto da Gian Maria Aliberti Gerbotto, con la possibilità di dialogare direttamente con l’autore sulle tematiche trattate nel libro