A Bene Vagienna l’albero “è in festa”: una giornata tra musica, nuovi nati e un gelso per il futuro

La vice sindaca Rosaria Dogliani, insieme ai consiglieri dell’'Amministrazione comunale di Bene Vagienna, ha voluto rendere omaggio lo scorso weekend alla tradizionale “Festa degli Alberi” per la quale sono stati coinvolti tutti gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo locale e i bambini nati quest'anno, insieme con i loro genitori, nonni e la popolazione intera.

È stata una mattinata costellata di emozioni. Nel cortile delle scuole elementari, gli alunni hanno dato vita infatti a uno spettacolo in italiano e in inglese che ha unito musica, canti dedicati alla natura e alla bellezza degli alberi, dimostrando partecipazione e impegno verso l'ambiente. Un evento anche in lingua straniera, grazie all’abile lavoro anche delle insegnanti, per sottolineare come l'amore per l'ambiente sia un valore universale.

Un momento particolarmente toccante è stato quello dedicato ai bambini nati nel 2025, presenti con le loro famiglie. “La loro partecipazione ha ricordato a tutti che l'albero piantato oggi è un dono per le generazioni future, un impegno concreto verso un mondo più verde e sostenibile” – ha commentato Dogliani.

La festa si è conclusa con un gesto semplice, ma ricco di significato: la piantumazione di un gelso nel cortile della scuola elementare. Gli alunni, i bambini nati quest'anno con i loro genitori, gli insegnanti e le autorità presenti, hanno curato la posa della giovane pianta, che nei prossimi anni crescerà insieme a loro.

A chiusura della giornata, sempre la vice sindaca, ha voluto donare ad ogni bambino del 2025 un libro in ricordo della giornata che ha saputo unire traduzione, partecipazione e speranza per il futuro.