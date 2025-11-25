Siate uomini responsabili e rispettosi”: all’Iris un importante incontro per gli studenti dell’AFP

“Oggi, 25 novembre, è la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Ma non siamo qui per fare una lezione sulla violenza. Siamo qui per parlare di futuro, di rispetto e di responsabilità che ognuno di noi ha.”

Il CineTeatro Iris questa mattina ha ospitato gli studenti dell'AFP di Dronero - Centro don Rossa, in un importante evento patrocinato dal Comune di Dronero. Una mattinata fortemente voluta e dedicata alla riflessione, all’educazione su un valore imprescindibile nei confronti delle donne ed in ogni tipo di relazione: il rispetto.

L'incontro è stato presentato dalla direttrice dell'AFP di Dronero Laura Demaria che, portando anche i saluti del direttore generale Ingrid Brizio, ha sottolineato come i ragazzi, oltre al loro futuro professionale, stiano costruendo sé stessi come adulti e cittadini. Una scuola a prevalenza maschile che anche oggi ha scelto di fare un passo in avanti e verso l’avvenire umano dei propri studenti.

Sul palco, dopo il saluto del sindaco di Dronero Mauro Astesano e l'intervento della professoressa Paola Civalleri, referente Pari Opportunità dell'AFP, l'evento ha avuto come ospiti due relatori di alto profilo: il Capitano Claudio Gramaglia, Comandante della Compagnia di Cuneo e il Maresciallo Nicole Seiu, effettiva alla Stazione di Cuneo.

Agli studenti hanno spiegato quello che è il loro operato, in particolare la procedura d’intervento per i reati attribuibili al Codice Rosso, la legge n. 69/2019 che rafforza la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, introducendo modifiche al codice penale e di procedura penale. Un intervento preciso ed accurato, che ha esortato i giovani presenti a comprendere la gravità delle azioni, ma anche a porsi anche in una condizione di aiuto nei confronti ad esempio di qualche loro amica, affidandosi alle forze dell’ordine. Presente in sala anche il Lgt c.s. Stefano Vitali.

Per quanto riguarda la violenza sulle donne, i numeri dell'ultima indagine ISTAT rivelano che 6 milioni e 400mila donne (31,9%) tra 16 e 75 anni hanno subito violenze fisiche o sessuali. Di queste, nello specifico: 18,8% violenze fisiche, 23,4% violenze sessuali, 5,7% stupri o tentati stupri, 26,5% violenze da uomini conosciuti, 12,6% violenze nella coppia, 17,9% violenze psicologiche dai partner, 6,6% violenze economiche e 18,9% violenze da ex partner. Le giovanissime, trai i 16 ed i 24 anni sono sempre più esposte. Le molestie sessuali fisiche colpiscono il 19,2%, stupri e tentati stupri il 3,5%, pari a oltre 705.000 donne. Sono 323.530 le donne attualmente in coppia subiscono maltrattamenti fisici, 146.271 le violenze sessuali nella coppia.

“Siate uomini responsabili e rispettosi” ha detto ai ragazzi la signora Renata, volontaria dell’associazione Mai+Sole. Il racconto sul palco da parte sua di com’è nata questa importante realtà sul nostro territorio, del suo quotidiano operato, della sinergia con le forze dell’ordine ma anche con gli ospedali, dell’ascolto e delle case protette che accolgono le donne.

Le parole ascoltate ed i video proiettati sullo schermo hanno portato a molte domande riflessioni da parte degli studenti, tra cui anche una sulla violenza in generale e su quanto anche gli uomini possono trovarsi ad essere vittima. Proprio per questo l’importanza per ciascuno di conoscere i confini del rispetto, la scelta e la consapevolezza del proprio e dell’altrui valore.

L’evento ha visto anche sul palco suggestivi intermezzi musicali con il duo Adele&Dad: la voce straordinaria di Adele Gertosio, in arte Adelesecanto, ha interpretato alcuni brani dedicati alle donne. Commovente la lettura da parte di uno studente di una poesia dedicata.

Un grazie particolare va all’Arma dei Carabinieri in particolare al Capitano Gramaglia, al Maresciallo Seiu e al Lgt c.s. Vitali - ha detto la direttrice Demaria - Ringraziamo di cuore la signora Renata volontaria dell’associazione Mai+Sole, e porgiamo un saluto particolare alle associazioni di volontariato che hanno partecipato all’incontro: Voci del mondo e San Vincenzo di Dronero e Caritas di Caraglio, con le quali collaboriamo su vari fronti. Da ultimo, ma non per importanza, il nostro grazie va al Comune di Dronero che è sempre al fianco delle scuole in ogni iniziativa. Ringraziamo il sindaco Astesano e gli assessori Gerbaudo e Bima presenti oggi. Salutiamo e ringraziamo infine Adele e Pinuccio per le bellissime emozioni che sempre ci trasmettono con la loro voce e la loro musica. Grazie di cuore a tutti!”