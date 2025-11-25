Piasco celebra la Festa del Ringraziamento fra tradizione e gratitudine per il raccolto

Il Comune di Piasco annuncia la tradizionale Festa del Ringraziamento, un appuntamento molto sentito che riunisce cittadini, famiglie e operatori del mondo agricolo per esprimere gratitudine per i doni della terra e per il lavoro quotidiano nei campi.

“La celebrazione – afferma la sindaca Stefania Dalmasso - rappresenta un momento prezioso per benedire i prodotti della terra e i mezzi agricoli, riconoscendo il valore di chi, con impegno e dedizione, contribuisce alla cura del territorio e al sostentamento dell’intera comunità. La Festa del Ringraziamento mantiene viva una tradizione radicata nella storia locale, rinnovando il profondo legame tra Piasco e la sua vocazione agricola.

L’iniziativa è aperta a tutta la popolazione e vuole essere un’occasione di condivisione, riconoscenza e unità, nel segno del rispetto per la terra e per chi la lavora”.

La giornata prevede la celebrazione della messa, alle 10, nella Parrocchia di San Giovanni, con la benedizione dei doni della terra e la distribuzione del pane benedetto.

Successivamente, in piazza Biandrate, sarà impartita la benedizione ai mezzi agricoli.

Per chi desidera proseguire il momento conviviale, alle 12,30 è previsto il pranzo alla Trattoria Tre Amis di Piasco, con prenotazione obbligatoria contattando Mattia al 328-5469090.