Eventi | 26 novembre 2025, 16:36

Ad Alba "Un ponte tra due battaglie": convegno sui diritti tra violenza sulle donne e disabilità

Appuntamento venerdì 28 novembre alle 20:30 alla Maddalena: esperti legali e sanitari collegano le due giornate internazionali

Immagine di repertorio

L’incontro dal titolo “Un ponte tra il 25 novembre e il 3 dicembre” intende riflettere sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre) e la Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre).

Venerdì 28 novembre, dalle ore 20:30, l’appuntamento è ad Alba nella sala Riolfo nel Cortile della Maddalena.

Dopo i saluti dell’assessora ai Servizi Sociali e Pari Opportunità del Comune di Alba Donatella Croce e di Orsola Bonino, garante comunale per i diritti delle persone con disabilità della Città di Alba e promotrice del convegno, interverranno: Silvia Calzolaro, avvocato, che tratterà argomenti riguardanti la violenza sulle donne; Marco Calosso, avvocato, parlerà di disabilità, diritti e prevenzione della violenza; Margherita Verney, Medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero porterà la sua testimonianza essendo in prima linea nel soccorso di vittime di violenza. Modera Daniela Scavino, giornalista.

L'evento è realizzato con il patrocinio della Regione Piemonte e in collaborazione con l’Asl CN2 e la Fondazione FIDAPA.

