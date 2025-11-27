Allarme monossido a Verzuolo: giovane 31enne in codice rosso trasportato a Torino

AGGIORNAMENTO DELLE 8,52: Quello che in un primo momento sembrava un lieve caso di sospetta intossicazione da monossido di carbonio si è rivelato più grave del previsto

Un giovane straniero di 31 anni è stato soccorso in condizioni serie e classificato in codice rosso. Dopo le prime cure è stato trasferito in camera iperbarica a Torino, dove è attualmente ricoverato. Altre 3 persone residenti al piano inferiore dell'immobile in via del tutto precauzionale sono invece state trasportate a Savigliano per controlli. Tutte in codice verde, dunque per semplici accertamenti.

-------------------------------------------------

Sono in corso in questi minuti le operazioni dei Vigili del Fuoco di Cuneo in un’abitazione di via Piasco, a Verzuolo, dove è stata segnalata una possibile presenza di monossido di carbonio. L’allarme è partito dal personale sanitario del 118, intervenuto in seguito alla chiamata per una persona che ha accusato un malore all’interno della casa.

La squadra dei Vigili del Fuoco sta effettuando i controlli necessari per stabilire se la causa sia effettivamente un accumulo di monossido, un gas particolarmente pericoloso perché inodore e non percepibile senza strumenti specifici.

Al momento l’intervento è ancora in corso e non sono note né le condizioni della persona coinvolta né l’esatta natura dell’emergenza.