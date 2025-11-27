Incidente senza feriti ieri sera in corso Giovanni XXIII a Cuneo

Nella serata di ieri, mercoledì 26 novembre, un incidente stradale ha interessato corso Giovanni XXIII, all’altezza del civico 12, lungo il Lungo Gesso. Un’auto, per cause in corso di accertamento, è finita contro alcune vetture parcheggiate lungo la strada.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Cuneo, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e della carreggiata. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma solo danni ai veicoli.

La strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni di sgombero e ripristino delle condizioni di sicurezza.