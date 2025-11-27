A Bra arriva il “BraCioccoNatale”, dolcezza e magia per un'edizione indimenticabile (foto)

Tutto pronto nel centro di Bra per “BraCiocconatale” l’evento natalizio organizzato da Ascom Bra con il Comune di Bra, i Comitati di via e Baratti&Milano.

Dopo il grande successo degli scorsi anni, questa edizione si preannuncia ancora più ricca e coinvolgente, pronta ad attirare visitatori e turisti con un programma adatto a grandi e piccini in grado di trasportare il centro della città della Zizzola nel più vero spirito natalizio.

Domenica 14 e 21 dicembre le vie del centro storico si animeranno, a partire dal primo pomeriggio, fino a sera in un evento che unisce tradizione, intrattenimento e una calda atmosfera natalizia, perfetta per chi vuole immergersi nella magia del Natale.

“BraCiocconatale” è un format che è riuscito ad attirare migliaia di residenti e visitatori nelle prime edizioni e che nel 2025 vuole continuare a crescere per divertire e rallegrare nel periodo più magico dell’anno.

Passeggiando per il centro, i visitatori potranno assistere a spettacoli di acrobatica aerea, farsi realizzare un ritratto dal caricaturista, divertirsi con il truccabimbi e lasciarsi incantare dagli spettacoli di magia e dalla musica dal vivo.



Personaggi straordinari come Babbo Natale, i suoi elfi e persino Willy Wonka con il suo fedele Oompa Loompa e il vero Grinch saranno pronti a interagire con i più piccoli, scattare foto e regalare momenti indimenticabili.

A rendere l’evento ancora più speciale è l’opportunità di ricevere omaggi golosi firmati Baratti & Milano che saranno offerti a tutti i partecipanti.

Ricevere un dolce omaggio Baratti & Milano domenica 14 e 21 dicembre è facilissimo facendo acquisti nei negozi aderenti del centro (visionabili sulla mappa), effettuando un acquisto di almeno 50 € in un negozio, facendo acquisti in due o più negozi aderenti, senza una spesa minima obbligatoria.

Sarà possibile anche completando il percorso dei 4 punti Baratti & Milano, un percorso gratuito, dove sarà possibile trovare giochi, piccole sfide e attività divertenti nei quattro punti Baratti & Milano sparsi per il centro della città.

Ogni attività completata farà ottenere un timbro sulla cartolina, che si potrà ritirare direttamente nei giorni dell’iniziativa nelle quattro postazioni.

Le cartoline saranno distribuite a tutti gli alunni degli istituti scolastici di Bra.

Una volta completata una delle modalità basterà andare nella postazione “Dolci Sorprese”, in via Cavour all’incrocio con P.zza Carlo Alberto, facilmente riconoscibile portando gli scontrini degli acquisti, oppure la cartolina completata con tutti i timbrini.

Lo staff controllerà la partecipazione e darà un buono con scritto il nome del negozio dove ritirare l’omaggio entro il 24 dicembre 2025.

«L’esperienza di Bra Ciocconatale non si limita agli spettacoli e agli omaggi – precisa il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero – per rendere il pomeriggio ancora più magico, sarà possibile salire a bordo di un trenino natalizio, anche i sabati 13 e 20 dicembre che attraverserà le vie della città, oppure divertirsi sulla pista di pattinaggio in Piazza Giolitti, perfetta per trascorrere qualche ora in allegria. Bra Ciocconatale rappresenta un’occasione unica per vivere l’atmosfera del Natale in una cornice suggestiva, ricca di tradizioni, sapori e divertimento. L’invito è a non lasciarsi sfuggire questa esperienza che combina shopping, intrattenimento e dolcezza nel segno dei commercianti braidesi».

«Da sempre – sottolineano il sindaco di Bra Gianni Fogliato e il vice Biagio Conterno, delegato al commercio – insieme ad Ascom e ai rappresentanti di via ci adoperiamo per rendere la nostra città il più attrattiva possibile in modo tale da attirare un gran numero di visitatori. Quest’anno, poi, il Ciocconatale si inserisce in un ampio programma elaborato dall’Amministrazione per far vivere con serenità a cittadini e turisti le atmosfere natalizie».

L’appuntamento è a Bra per un “Bra CioccoNatale” pieno di magia.





