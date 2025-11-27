"Ambulanze italiane firmate Fissore": la storia della Carrozzeria saviglianese raccontata in un nuovo volume

Sabato 6 dicembre alle ore 16 nella saletta Sant'Agostino della Biblioteca Civica di Savigliano sarà presentato un libro che racconta una pagina importante della storia industriale locale: "Ambulanze italiane firmate Fissore", edito da Paolo Fusta di Saluzzo. Il volume, frutto del lavoro dell'architetto saviglianese Paolo Fissore, socio AISA (Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile), del viareggino Alberto Di Grazia con la collaborazione del modenese Roberto Pola, questi ultimi esperti commissari tecnici della “Commissione lampeggiatori blu” dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano), ripercorre l'attività della storica Carrozzeria Fissore, azienda che tra il secondo dopoguerra e gli anni Ottanta ha contribuito in maniera significativa all'evoluzione delle modalità di soccorso stradale in Italia attraverso la costruzione di migliaia di ambulanze motorizzate.

Forse non tutti sanno che una azienda saviglianese che ha operato nel settore delle carrozzerie speciali, nel periodo compreso tra la seconda guerra mondiale e gli anni ’80 del Novecento, ha contribuito in maniera significativa all’evoluzione delle modalità di soccorso stradale. Come? Tramite la costruzione di ambulanze motorizzate che si diffusero largamente tra gli operatori appartenenti alla Croce Rossa, alle Misericordie e alle Pubbliche Assistenze per non parlare di Ospedali, Cliniche private, Aziende e Comuni.

Il volume reca le prefazioni dei Presidenti AISA (Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile e ASI (Automotoclub Storico Italiano) -Lorenzo Boscarelli e Alberto Scuro - e di Roberto Pola amministratore di “@ambulanze nella storia” la più numerosa comunità italiana Facebook di appassionati di ambulanze d’epoca. Vi si racconta l’importante ruolo avuto dalla nota azienda saviglianese Fissore nell’arco di circa trent’anni, con la produzione di alcune migliaia di ambulanze (30 modelli in piccola serie e numerosi esemplari unici ). L’attenzione della Carrozzeria Fissore era rivolta non solo alla funzionalità tecnica dei mezzi, ma anche all’aspetto estetico, ed il volume dà atto di come le si riconosca universalmente il ruolo fondamentale avuto nella definizione ed evoluzione dello stile e design dell’ambulanza italiana.

Si rivela di come certi automezzi non sono solo il frutto di un buon disegno ma anche di una intera “comunità creativa” quale si sviluppò in Savigliano nel secolo scorso, in ambito automobilistico. Lo spiegano alcuni capitoli originali che descrivono come avveniva il lavoro nei vari segmenti della Carrozzeria Fissore, con le preziose testimonianze di alcune persone che hanno fatto parte di questa comunità.

Con oltre 400 fotografie e 288 pagine dedicate alla storia, ai modelli e alle persone che hanno fatto parte di questa comunità creativa, il libro si propone come riferimento esemplare sulla storia del design e dell'artigianato italiano nel settore automobilistico. La presentazione sarà introdotta da Rosalba Belmondo, presidente di Attività e Cultura per Savigliano ODV, e vedrà il dialogo tra Paolo Fissore e il noto designer Enrico Fumia, ingegnere con esperienze presso Pininfarina e Lancia.

