Bra: la Biennale Arte Next Gen è visitabile fino al 14 dicembre

E’ stata inaugurata martedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e alla presenza di un folto pubblico, la prima edizione della Biennale di Arte rivolta ai giovani “ARTE NEXT GEN - violenza di genere: differenza tra affettività e possessività”.

La mostra - promossa dal Comune di Bra, in collaborazione con la Consulta Giovanile, la Consulta per le Pari Opportunità e le Associazione Dreaming in ART e BrArte - sarà visitabile fino al 14 dicembre, ad ingresso gratuito nelle giornate di sabato e domenica, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00.

Alla prima edizione della Biennale “Arte next gen – violenza di genere” partecipano circa 40 artisti e artiste di età compresa tra i 14 e i 30 anni, per le categorie: Pittura e Disegno; Fotografia; Scultura; Fotografia; Scrittura; Video; Musica e Podcast. L’intento è quello di dare vita ad un evento di importante levatura sul tema della violenza di genere e sulla differenza tra le relazioni sane e quelle tossiche, consentendo la partecipazione di tutti i giovani che intendono esprimere il loro punto di vista tramite il linguaggio artistico. Maggiori info scrivendo a mostra.artenextgen@gmail.com oppure su Instagram, alla pagina @consultagiovanilebra.