Eventi | 27 novembre 2025, 16:32

Cortemilia: domenica 7 dicembre Aperitivo Culturale con la scrittrice Enrica Tesio

Appuntamento al Teatro Comunale alle 18

Domenica 7 dicembre alle 18, presso il Teatro Comunale di Cortemilia, avrà luogo l'appuntamento con l'Aperitivo Culturale che vedrà ospite la scrittrice Enrica Tesio.

Amore ora dormi che ti devo parlare

Un reading romancinico ispirato all’ultimo libro “Cose che ti dico mentre dormi”. Una confessione, una ninna nanna, una seduta di autoaiuto notturna, dedicata a chi sa ridere nel pianto. 

Enrica Tesio, torinese, ha tre figli, un amore e un mutuo. È copywriter da quando aveva vent’anni. Ha esordito nel 2015 per Mondadori con “La verità, vi spego, sull’amore” dal quale è stato tratto un film. Per Giunti ha pubblicato la raccolta “Filastorta d’amore: Rime fragili per donne resistenti", per Bompiani "Dodici ricordi e un segreto" (2017), "Tutta la stanchezza del mondo" (2022), da cui è nato uno spettacolo con Andrea Mirò e "I sorrisi non fanno rumore" (2024) A cura del Comune di Cortemilia e della libreria Liberi Tutti.

cs

