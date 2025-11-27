“Forni Narranti...improvvisando”: a Venasca questa sera la compagnia Teatrosequenza di Torino

Nel salone comunale di Venasca tutto è pronto: questa sera, giovedì 27 novembre, alle ore 21 andrà in scena un nuovo appuntamento della rassegna “Forni Narranti”, organizzata dal Comune insieme all'Agenzia di Sviluppo di AFP, con il contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT.



Protagonista la compagnia Teatrosequenza di Torino, che proporrà al pubblico la performance “Forni Narranti...improvvisando”, sul tema dei Forni rurali e della panificazione. Sarà un viaggio nel tempo e nella tradizione, attraverso i segreti dei forni a legna.



Lo spettacolo prende spunto dai racconti e dalle suggestioni del pubblico, per costruire dal vivo storie e scene legate ai forni a legna, alla vita contadina e alla preparazione del pane. L’improvvisazione teatrale, che non prevede copioni né scenografie, si basa sull’interazione con la platea e sulla capacità degli attori di trasformare gli elementi forniti, per loro natura puntuali e frammentari, in una narrazione coinvolgente capace di spaziare tra epoche e contesti diversi. Teatrosequenza porta avanti da oltre vent’anni il lavoro sull’improvvisazione comica, ed è tra i promotori in Piemonte del “match d’improvvisazione teatrale”, uno spettacolo-gara che ha conquistato le scene internazionali per la sua formula originale.



“La tecnica dell'improvvisazione teatrale è molto utilizzata negli ultimi anni perché favorisce la relazione e la comunicazione all'interno di comunità e gruppi - raccontano gli organizzatori -. Quello di questa sera non sarà l'unico appuntamento con il teatro nell'ambito della rassegna Forni Narranti, il 6 dicembre arriverà infatti a Venasca la compagnia Bradamante teatro di Pescara, che proporrà uno spettacolo dal titolo ‘Mondo pane’, mentre il 21 dicembre ci sarà la compagnia Mulino ad arte di Torino con lo spettacolo dal titolo ‘Impasti di memoria’. Il prossimo appuntamento della rassegna, sabato 29 novembre, vedrà invece protagonista uno dei più grandi esperti di alimentazione e di storia della cucina in Italia: il professore Alberto Grandi dell'università di Parma. Il suo ‘Pane Bianco, Pane nero e polenta gialla’ sarà un intervento molto interessante sui colori della fame e dell'abbondanza”.



Per maggiori informazioni scrivere a eventi@afpdronero.it.