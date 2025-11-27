Monteu Roero, un magico Natale al castello dei Roero

A Monteu Roero si torna indietro nel tempo. Domenica 7 dicembre, in occasione della festa del patrono San Nicolao, come tutti gli anni, l’associazione culturale Bel Monteu, in collaborazione con la proprietà, Distillerie Berta di Mombaruzzo, riaprirà le porte dell’antico castello.

Sempre sulla scia degli eventi dal titolo “Roero, territorio di grandi imperatori”, la giornata di visite guidate avrà anche particolari e spettacolari intermezzi per la gioia di piccoli e grandi, in modo da prepararsi alle feste natalizie, ricordando appunto Santa Claus versione olandese di San Nicolao.

Per l’occasione si potranno visitare gli splendidi ambienti dell’importante monumento simbolo del Roero, recentemente oggetto di importanti restauri con il seguente orario: 10 – 12 e 14 – 17. La storia? Super affascinante.

Mica finisce qui. Alle ore 15.30 la compagnia teatrale “C’era Una Volta” porterà in scena uno spettacolo di burattini dal titolo “Chi ha rapito Babbo Natale?”, ingresso gratuito. Inoltre, per l’intera giornata, i più piccoli, si potranno dilettare liberamente nelle aree comuni del castello con giochi in legno medievali.

Durante l’evento ci saranno anche una postazione di tarologia, numerologia pitagorica genealogica, letture di akasha con Tiziana Tallone e si potranno ammirare, in via eccezionale, le famose "porte dei tarocchi", che arredano una parte del castello. Insomma: ce n’è davvero per tutti i gusti.

Attenzione, l’organizzazione ricorda che: ci sarà un punto informativo presso l’ala coperta di piazza Roma con parcheggi gratuiti nelle piazze; la visita guidata all’interno del piano nobile del Castello dei Roero, sarà soggetta a pagamento di un biglietto dal costo 8 euro (età superiore ai 6 anni), con biglietteria direttamente nel castello; dai parcheggi si dovrà fare una breve, ma spettacolare passeggiata sino alla cima del Mons Acutus per ammirare un panorama degno di Instagram; sarà consentito l’accesso a mezzi motorizzati solo per particolari esigenze e previa autorizzazione, ricordando che il percorso di visita è privo di barriere architettoniche. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Info e prenotazioni: 333.7678652 - 347.0587825 - belmonteu@libero.it. Beh, allora ci becchiamo lì.