Savigliano, tutto pronto per il trek delle quattro esse

Nell’ambito delle iniziative legate alle “Cattedre Ambulanti del Sapere” della Compagnia e Rete del Buon Cammino, è stata organizzata per domenica 30 novembre una facile camminata, adatta a tutti, che comprenderà vari momenti di interesse, fra i quali un intervento del prof. Sergio Soave che ci introdurrà nelle principali vicende storiche della città, poi una volta iniziata la camminata sul sentiero del Maira e nel centro storico di Savigliano a vedere tre distinti gruppi di alberi monumentali (a pochi giorni dalla Giornata Nazionale degli Alberi) ci si fermerà in un giardino storico dove la dott.ssa Annalisa Donalisio, della SC Medicina Fisica Riabilitativa dell’Asl CN 1 parlerà del tema: “Pancia in dentro, petto in fuori: la corretta igiene posturale nel cammino”, quindi il trek terminerà verso le 13, per chi vuole con il pranzo insieme presso la bocciofila Vita Nova.

La camminata è gratuita, sarà richiesto un contributo per un progetto di solidarietà della San Vincenzo, di aiuto del percorso scolastico dei ragazzi di famiglie in difficoltà.

Questo il programma in breve:

H. 9 ritrovo dei partecipanti presso la bocciofila Vita Nova

H. 9:15 intervento del prof. Soave nel salone della bocciofila

H. 10 partenza del trek

H. 13 pranzo presso la bocciofila Vita Nova

Info e prenotazioni per il pranzo e/o la camminata con messaggio whatsApp al numero 338 7908771 entro venerdì 28 novembre oppure al 340 9009991.

L’iniziativa è organizzata dalla Compagnia del Buon Cammino con la collaborazione del Centro di Turismo Escursionistico di Savigliano e la bocciofila Vita Nova.