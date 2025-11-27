Proclamati a Verduno i primi infermieri del Polo Formativo dell’ASL CN2 [FOTO]

Si è svolta oggi, nell’Auditorium dell’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, la cerimonia di proclamazione dei primi laureati del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università Piemonte Orientale, sede di Alba.

Il percorso didattico che ha portato i primi 10 infermieri/e “albesi” al traguardo finale, ha compreso attività formative di alto livello, volte alla maturazione di specifiche capacità professionali, che come ha sottolineato il direttore generale del nosocomio Paola Malvasio rivolgendosi ai neo laureati: “Vi daranno la possibilità di trovare subito occupazione grazie a due bandi in prossima scadenza, uno dell’Azienda Zero, l’altro dell’ASL CN2, in un settore come quello sanitario, di cui sarete importanti ambasciatori”.

(Paola Malvasio)

All’evento sono intervenuti per i saluti istituzionali il direttore Di.p.Sa (Direzione delle Professioni Sanitarie) Sabrina Contini, il presidente della Commissione Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi, la presidente della conferenza dei sindaci Giuseppina Facco, la vicesindaca di Alba Caterina Pasini, il sindaco di Bra Gianni Fogliato, il presidente della Fondazione Ospedale Alba-Bra Bruno Ceretto, il presidente del corso di laurea Alberto Dal Molin e il coordinatore del corso di laurea Giancarlo Mercurio.

Oltre agli auguri per una carriera professionale ricca di soddisfazioni, ciascun intervenuto ha sottolineato gli aspetti particolari e significativi di un percorso intrapreso accanto a chi soffre, in cui conoscenze, professionalità, empatia e un sorriso in più possono fare la differenza.

Evidenziato il fatto che gli infermieri oggi hanno un livello di preparazione altissimo e che rappresentano un cardine essenziale dell’assistenza, che può essere sul territorio e anche di tipo domiciliare. Senza contare la possibilità di proseguire la formazione accademica con la laurea magistrale.

Toccante il passaggio del presidente Bruno Ceretto che ha ricordato: “Nelle aule dove avete studiato voi, studiai anche io, negli anni ‘50 e insieme a me tante ottime persone. Oggi ho rinunciato volentieri alla partita di carte con i miei amici e con il cuore allegro sono venuto a vedere la vostra meritata proclamazione. Vi auguro ogni bene, e vi consiglio sempre un sorriso e una carezza verso chi assisterete”

(Ceretto)

La cerimonia si è conclusa con la lettura del giuramento da parte della laureanda Maria Beatrice Carvutto a nome di tutti i colleghi, e con il tradizionale lancio del cappello.

I dieci neo dottori in infermieristica sono: Canavero Giuseppe, Carvutto Maria Beatrice, Ghisolfo Letizia, Giannattasio Alessandro, Lezzi Laura, Lezzi Pamela, Madeo Michela, Ristov Mihaela Maria, Salvadei Alessandra e Trinchero Gianmarco.

Il Corso di Laurea in Infermieristica, nato ad Alba nel 2022 con posizionamento provvisorio presso la Casa della Comunità (ex nosocomio San Lazzaro), poi spostato nella nuova sede, conta su ampi spazi, sviluppati all’interno di un complesso dal grande valore storico e culturale per la Città di Alba. Gli studenti hanno a disposizione 3 aule allestite per le lezioni e la teledidattica, 1 aula informatica, 2 laboratori per le simulazioni, aule studio e ristoro, biblioteca. Il corpo docente è composto da 50 insegnanti, tra professori universitari e professori del Servizio Sanitario Nazionale, 1 coordinatore, 4 tutor e una segreteria didattica in sede.