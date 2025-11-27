Festeggiamo il Thanksgiving come fanno in Usa, preparando il tacchino ripieno

Volete festeggiare il Thanksgiving come fanno in Usa? Allora imparate a fare il tacchino ripieno. La ricetta non è difficile.

Per la preparazione iniziate dal ripieno. Sbucciate 2 cipolle e ricavate un trito molto fine. In una pentola riscaldate 40g di burro, poi rosolateci 150g di lardelli e la cipolla, quindi unite la carne di maiale macinata sia magra (200g) che grassa (100g).

Nel frattempo, tritate grossolanamente 1 mela e versatela nella pentola. Salate e insaporite a piacere con le spezie (non dimenticate la noce moscata). Quando tutti gli ingredienti saranno cotti, spegnete il fuoco e unite 24 marroni lessati. Date una bella mescolata e una regolata di sale e pepe.

Ora non rimane che riempire un tacchino già pulito dal peso di 4kg (dose per 10 persone), aprendolo nella parte centrale. Poi cucite le aperture con lo spago da cucina in modo che il ripieno non strabordi. A tal proposito, posizionate una bella fetta di lardo sul petto e legatela con lo spago alimentare. Mettete 4 spicchi di aglio nelle cavità del tacchino. Cospargete il tacchino con un po’ di olio extravergine e adagiatelo sulla teglia.

Cuocete in forno a 170 gradi per circa 40 minuti per ogni kg di carne (in questo caso potrebbero occorrere anche 3 ore di cottura). Ad ogni modo, non dimenticate di rigirare più volte il tacchino per avere una cottura uniforme. Appena vedete che si asciuga, bagnatelo con il fondo di cottura e del vino bianco.

Una volta pronto, lasciatelo leggermente intiepidire. lo l’ho servito con delle patate novelle al forno e una salsa di mirtilli rossi. Esagerate anche con del pane di mais e farete faville.