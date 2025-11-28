A Busca “Musica in Hospice” per Natale

Si terrà domenica 7 dicembre alle ore 17.00 la ventesima edizione del tradizionale appuntamento natalizio “Musica in Hospice” presso l’Hospice di Busca. Allieterà la giornata il gruppo corale “La Baita” della sezione CAI di Cuneo.

“L’evento - spiega Bruno Durbano, responsabile della Struttura di Cure Palliative dell’Asl CN1 – organizzato in condivisione e collaborazione con l’associazione La Cura nello Sguardo, è sempre un momento speciale, un regalo che La Baita ci fa grazie al suo cuore grande, e giunto quest'anno alla ventesima edizione. Vuole essere un segno, prezioso, che richiami l'importanza dell'attenzione che sempre è da riservare anche alle dimensioni più profonde delle persone accolte, in un vero e proprio gesto di cura per uno spazio interiore capace di alimentare la relazione, e dove possano trovare posto le emozioni positive, in questo caso attraverso la bellezza unica di cui sanno essere espressioni la musica e il canto”.

Il concerto si terrà nella sala d’attesa del Centro Residenziale di Cure Palliative – Hospice di Busca, (piazza Regina Margherita 10) ed è aperto a ospiti e familiari.



