Domani a Monterosso Grana si va a caccia di stelle con gli Astrofili Bisalta

Sabato 29 novembre, alle 21, a Monterosso Grana, presso la ex scuola di Frise, è in programma un'osservazione astronomica a cura dell’associazione Astrofili Bisalta Aps.

Sarà possibile ripetere l’osservazione astronomica anche sabato 13 dicembre sempre alle 21 e domenica 14 dicembre alle 10.30 con l’osservazione del Sole.

Per le osservazioni è consigliato un abbigliamento pesante e adatto alla quota. Gli organizzatori invitano ad un parcheggio responsabile delle automobili nella borgata, dato lo spazio limitato. La partecipazione è libera e gratuita.

Per maggiori informazioni contattare i numeri di telefono 349/5011080 (Paolo Demaria) o 338/6241720 (Enrico Manera). L’esperienza rientra all’interno del progetto Valle Grana Cultural Village, promosso dai Comuni di Monterosso Grana e Pradleves, finanziato tramite fondi NextGenerationEU e gestito dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, sociale e turistico della Valle Grana.

Durante la serata saranno svolte attività di osservazione sia ad occhio nudo che al telescopio per riconoscere i principali soggetti del cielo autunnale – dichiara Paolo Demaria, presidente associazione Astrofili Bisalta Aps. Con l’aiuto di un puntatore laser verranno visualizzate costellazioni ed altri oggetti. Con il telescopio si potranno invece vedere oggetti del cielo profondo. In particolare, l’attività di osservazione del sole del 14 dicembre avverrà tramite appositi filtri per ammirare il sole su diversi spettri d’onda, permettendo di individuare fenomeni quali le macchie e le protuberanze solari”.

Le osservazioni si tengono presso l’ex scuola di Frise al centro di una zona dark-sky e luogo che grazie agli interventi del progetto Valle Grana Cultural Village ospita ora attività scientifiche e osservazioni astronomiche, punto aggregativo a disposizione della comunità.