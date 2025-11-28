 / Eventi

Le riflessioni del dottor Alberto Pellai, ospite dell'Istituto Soleri Bertoni di Saluzzo

La conferenza, dal titolo “Oltre lo schermo: coltivare mente, emozioni e relazioni a scuola”, si è tenuta al Teatro Magda Olivero in dialogo aperto con le famiglie e la cittadinanza

Lunedì 24 novembre l’Istituto Soleri Bertoni di Saluzzo, in collaborazione con il Comune di Saluzzo, ha ospitato Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e autore di numerosi saggi sul tema dell’educazione e della crescita, per una giornata di formazione e confronto dedicata all’adolescenza nell’era digitale. 

La conferenza, dal titolo “Oltre lo schermo: coltivare mente, emozioni e relazioni a scuola”, si è tenuta al Teatro Magda Olivero. 

Si è trattato di un dialogo aperto con le famiglie e la cittadinanza, un’occasione per riflettere insieme su come accompagnare bambini e adolescenti nel loro rapporto quotidiano con smartphone, social network e videogiochi, strumenti che oggi influenzano profondamente il modo di pensare, comunicare e costruire relazioni. Attraverso esempi concreti e un linguaggio accessibile, Alberto Pellai ha guidato il pubblico in un percorso di consapevolezza sull’impatto del digitale nei processi di crescita e di costruzione dell’identità, aiutando a distinguere tra uso, abuso e dipendenza. 

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo della Fondazione CRC, nell’ambito del bando “Facciamoci delle domande” e si inserisce nel percorso di sensibilizzazione che la scuola porta avanti sui temi dell’adolescenza e del digitale, in modo riflessivo e critico.

