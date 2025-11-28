Le riflessioni del dottor Alberto Pellai, ospite dell'Istituto Soleri Bertoni di Saluzzo

Lunedì 24 novembre l’Istituto Soleri Bertoni di Saluzzo, in collaborazione con il Comune di Saluzzo, ha ospitato Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e autore di numerosi saggi sul tema dell’educazione e della crescita, per una giornata di formazione e confronto dedicata all’adolescenza nell’era digitale.

La conferenza, dal titolo “Oltre lo schermo: coltivare mente, emozioni e relazioni a scuola”, si è tenuta al Teatro Magda Olivero.

Si è trattato di un dialogo aperto con le famiglie e la cittadinanza, un’occasione per riflettere insieme su come accompagnare bambini e adolescenti nel loro rapporto quotidiano con smartphone, social network e videogiochi, strumenti che oggi influenzano profondamente il modo di pensare, comunicare e costruire relazioni. Attraverso esempi concreti e un linguaggio accessibile, Alberto Pellai ha guidato il pubblico in un percorso di consapevolezza sull’impatto del digitale nei processi di crescita e di costruzione dell’identità, aiutando a distinguere tra uso, abuso e dipendenza.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo della Fondazione CRC, nell’ambito del bando “Facciamoci delle domande” e si inserisce nel percorso di sensibilizzazione che la scuola porta avanti sui temi dell’adolescenza e del digitale, in modo riflessivo e critico.