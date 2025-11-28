Limone Piemonte: Simona Ventura e Giovanni Terzi accendono il presepe pop del maestro della luce Marco Modola

Dal 5 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026, le facciate degli edifici che incorniciano la piazza di Limone Piemonte si animeranno grazie a suggestive proiezioni artistico-scenografiche, dando vita a una Natività completamente inedita, tra arte, innovazione e spirito natalizio.

L’inaugurazione ufficiale si terrà il 5 dicembre alle ore 18:30, alla presenza di Simona Ventura e Giovanni Terzi, che accenderanno il presepe pop ideato dal maestro della luce Marco Lodola.

Inoltre, a febbraio 2026, Simona Ventura e Giovanni Terzi torneranno a Limone Piemonte con la rassegna “I racconti a Limone Piemonte”, un salotto culturale in cui il pubblico potrà incontrare protagonisti dello spettacolo, della cultura e della musica, tra cui Paolo Mieli, Andrea Scanzi, Giuseppe Cruciani, Gianluigi Nuzzi e Federico Palmaroli (Osho), con momenti musicali di Noemi e del trio Marco Coppi, Cristina Giorgi e Cristina Monti.

Questa rassegna consolida il percorso iniziato con il “Presepe Pop” di Marco Lodola, confermando Limone Piemonte come borgo d’arte e cultura, capace di fondere tradizione, creatività e innovazione.

Il progetto è promosso dall’Associazione Culturale Ego Bianchi, con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte e della Regione Piemonte.